الأهلي يعلن قائمة مواجهة سموحة في قمة الجولة الثانية من مرحلة الحسم

أعلن الجهاز الفني للنادي النادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة مساء السبت، في مواجهة قوية يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

شوبير – سيحا – حمزة – ياسين - بيكهام – بن رمضان – ياسر – تريزيجيه – شريف – عطية – الشحات - بن شرقي – بلعمري – هادي – إمام – ديانج – أليو ديانج - زيزو – الجزار– عثمان – طاهر – هاني

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل سعيه لحصد النقاط الثلاث، خاصة مع اشتعال المنافسة في مرحلة الحسم من عمر البطولة.