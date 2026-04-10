محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وسموحة غدا في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة غدا السبت 11 أبريل 2026، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

- حكم الساحة: محمود ناجي

- حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب

- حكم مساعد ثانٍ: سمير جمال

- الحكم الرابع: مصطفى مدحت

- حكم VAR: وائل فرحان

- حكم VAR مساعد: هاني خيري

وتأتي المباراة ضمن مرحلة تحديد بطل الدوري، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في سباق المنافسة على اللقب.