تاريخ مواجهات الاهلي وسموحة قبل لقاء الغد في الدوري

يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة غدا السبت في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز

وواجه الاهلي نظيره سموحه في 34 مباراة من قبل، ويعتبر الأهلي صاحب الأفضلية بعدما فاز في 19 مواجهة، مقابل 6 انتصارات لصالح سموحة، فيما حسم التعادل نتيجة 9 لقاءات.

وسجل لاعبو الأهلي 54 هدفا في شباك مرمى سموحة، فيما استقبل 28 هدفا، ويعد عبد الله السعيد هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، برصيد 8 أهداف

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت