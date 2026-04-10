بـ تيشيرت الأهلي.. مانويل جوزيه يحتفل بعيد ميلاده الـ80 | صور

احتفل الساحر مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أمس الخميس، بعيد ميلاده الـ80، حيث وُلد في 9 أبريل عام 1946 بمدينة سانت أنطونيو.

وظهر مانويل جوزيه خلال الاحتفال بعيد ميلاده رفقة زوجته ونجله وأحفاده، حيث توسطت التورتة قميص النادي الأهلي، في لفتة نالت استحسان جماهير القلعة الحمراء.

بطولات جوزيه مع النادي الأهلي

حصد مانويل جوزيه مع الأهلي 20 لقبًا هي: بطولة الدورى العام (6 مرات)، وبطولة كأس مصر (مرتين)، بطولة كأس السوبر المصري (4 مرات)، بطولة دوري أبطال إفريقيا (4 مرات)، وبطولة السوبر الإفريقى (4 مرات)، فيما شارك في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حصل في المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفي الثانية على الميدالية البرونزية.

وأعلن المدرب البرتغالى الشهير اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار مرصع بالإنجازات والبطولات منذ 14 عاما، وكان أحد أساطير التدريب في تاريخ الأهلي بعد التتويج بـ20 لقبا.