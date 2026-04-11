5 مخاطبات رسمية.. تحرك عاجل من الأهلي بعد أزمة مباراة سيراميكا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه “الكورة مع فايق” عن كواليس جديدة وتحركات قوية ينوي النادي الأهلي القيام بها، ردًا على العقوبات الصادرة من رابطة الأندية عقب أزمة مباراة سيراميكا.

خمس مخاطبات رسمية في طريقها للتنفيذ

أوضح فايق أن إدارة الأهلي قررت اتخاذ خطوات رسمية متعددة، حيث ستقوم بإرسال خمس مخاطبات مهمة يوم السبت، في إطار الدفاع عن موقف النادي والحفاظ على حقوقه، خاصة مع حساسية المرحلة الحالية من الموسم.

أولًا: التظلم أمام رابطة الأندية

يستعد الأهلي لتقديم تظلم رسمي إلى رابطة الأندية، اعتراضًا على العقوبات التي تم توقيعها، مع توضيح وجهة نظره بشأن الأحداث التي صاحبت المباراة.

ثانيًا: اللجوء إلى لجنة التظلمات

لن يكتفي الأهلي بذلك، بل سيتقدم أيضًا بتظلم إلى لجنة التظلمات، في محاولة للحصول على مراجعة شاملة للقرارات الصادرة، أملاً في تخفيف أو إلغاء العقوبات.

ثالثًا: طلب الاستماع لتسجيلات الفار

ضمن التحركات المهمة، سيرسل الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة يتضمن أسماء وفد رسمي من النادي، وذلك من أجل حضور جلسة الاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو “VAR”، لكشف حقيقة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

رابعًا: شكوى إلى لجنة الانضباط

كما سيتقدم النادي بخطاب إلى لجنة الانضباط، يطالب فيه بتفريغ ومراجعة كل ما حدث عقب نهاية المباراة، في خطوة تهدف لتوضيح الملابسات الكاملة للأزمة.

خامسًا: استعجال حسم القرارات

وفي ظل ضغط المباريات وتلاحم الجدول، سيطالب الأهلي لجنة الانضباط بسرعة البت في هذه الشكاوى، لتجنب أي تأثير سلبي على تركيز الفريق خلال المرحلة المقبلة.

تصعيد قانوني لحفظ الحقوق

تعكس هذه التحركات رغبة الأهلي في التصعيد القانوني المنظم، لضمان تحقيق العدالة، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من المنافسات المحلية