الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بالتتويج بكأس مصر والرباعية المحلية

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول ‏للكرة ‏الطائرة ‏‏«رجال» والجهاز الفني والإداري والطبي؛ ‏بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للعام الثالث على التوالي، والمرة الـ24 في تاريخ النادي، ليحقق الفريق موسمًا استثنائيًا، بعد التتويج بالرباعية المحلية «دورى المرتبط ودوري السوبر ‏وكأس السوبر ‏المصري وكأس مصر».

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية للفريق ‏والأداء ‏المتميز ‏والإصرار على تحقيق الفوز وحصد البطولات، وقال إن التتويج بالألقاب الأربعة يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الماضية، وفي ذات الوقت يحملهم مسئولية بذل أقصى الجهد؛ استعدادًا لمنافسات بطولة إفريقيا للأندية، المقرر إقامتها في رواندا أواخر أبريل الجاري.

وأكد على أن النجاح الحقيقي هو الاستمرار في حصد البطولات والتواجد على منصات التتويج؛ لإسعاد جماهير الأهلي، الداعمة للنادي وفرقه الرياضية على كافة المستويات.