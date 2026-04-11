حسن مصطفى: المسؤولية الأكبر في سوء نتائج الأهلي تقع على اللاعبين

قال حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي منذ بداية الموسم، واللاعبون لا يقدمون المستوى المطلوب، ولا يظهرون بأفضل إمكانياتهم داخل الملعب. وأضاف أنه على الرغم من تغيير 3 مدربين خلال نفس الفترة، فإن النتائج لم تتغير، وهو ما يشير بوضوح إلى أن المشكلة الأساسية ليست فنية بقدر ما تكمن في أداء اللاعبين أنفسهم.

وأكد حسن مصطفى، في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام، أن مدربي الأهلي السابقين قاموا بما عليهم من إعداد وتخطيط، لكن التنفيذ داخل الملعب يظل دون المستوى، وبالتالي فإن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق اللاعبين.

وأضاف: "أما الإدارة، فلا يمكن تحميلها اللوم، حيث قامت بتدعيم الفريق بصفقات قوية ونجوم كبار مثل تريزيجيه، وأشرف بن شرقي، وزيزو، وهو ما يعكس سعيها لتقوية الفريق".

وتابع: "لكن في المقابل، يبدو أن هناك خللًا في التوازن، حيث تم التركيز بشكل كبير على تدعيم الخط الهجومي، مع إهمال نسبي للخط الدفاعي، مما أدى إلى وجود تخمة هجومية مقابل ضعف في الخط الخلفي".