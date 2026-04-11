توروب يستقر على إجراء تغييرين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي أن المدرب توروب سيجري تغييرين على تشكيل الفريق في مباراته أمام سموحة، المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتبت ريهام حمدى عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "خاص"حسين الشحات ومحمد شريف يقتربا من التواجد في تشكيل الأهلي الاساسي"

ويواجه فريق الأهلي نظيره سموحة اليوم السبت في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.