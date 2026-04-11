رضا عبد العال يوجه رسالة لـ معتمد جمال عقب الفوز على شباب بلوزداد

علق رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على فوز الزمالك أمام شباب بلوزداد ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وقال رضا عبد العال عبر قناته على يوتيوب: “أنا بحب الكابتن معتمد وعايزه ينجح وبيقدم نتائج مميزة مع الزمالك، ولكن الماتشات اللي زي شباب بلوزداد برا أرضك مش بتاعت عبدالله السعيد وآدم كايد”.

وتابع: “المفروض كنت تحتفظ بعبدالله السعيد على دكة البدلاء وتدفع بـ أحمد فتوح بدلًا منه”.

وأضاف: "بيلعبوا بالشوكة والسكينة، والماتشات دي محتاجة جري واحتكاك والتحام وضغط أكتر، أما الماتشات اللي فيها كورة عادي الاتنين يلعبوا مع بعض حتى".

وحقق نادي الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما امس على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.