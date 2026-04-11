ربنا يستر.. رضا عبد العال يثير قلق جماهير الزمالك بعد الفوز على بلوزداد

أبدى رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إعجابه بالأداء الذي قدمه الزمالك خلال مواجهة شباب بلوزداد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت على أرضية ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر.

قال رضا عبد العال عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب": إن الزمالك كان يجب أن يستحوذ على الكرة في الشوط الثاني، لكنه اختفى، مشيرًا إلى أنه مُعذور بعد خروج بيزيرا، الذي وصفه بأنه اللاعب الذي يُصنع الفارق دائمًا ويبحث عنه الفريق لتمرير الكرة إليه، موضحًا أن الشوط الأول كانت أغلب هجمات الزمالك عن طريقه باعتباره مصدر الخطورة الأول.

وأضاف: "الزمالك من غير بيزيرا فريق عادي بدون خطورة، ودي قيمة اللاعب البرازيلي، وهو اللي شايل الفريق بالحالة دي، وربنا يستر وتكون الإصابة اللي خرج بيها بسيطة، لأنه لاعب مؤثر جدًا مع الزمالك".

حقق نادي الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما امس على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.