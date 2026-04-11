إبراهيم عبد الجواد يطمئن جماهير الزمالك على بيزيرا بعد إصابته

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت على أرضية ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه على "فيسبوك": "بيزيرا شعر بتقل في الخلفية، فالجهاز الفني فضل إراحته لعدم تفاقم الإصابة قبل مواجهة العودة"

حقق نادي الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

