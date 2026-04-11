بعد تعيين حكم الأهلي وسموحة.. رسالة مثيرة من الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار لجنة الحكم بتعيين محمود ناجي حكمًا لمواجهة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السبت.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "محمود ناجي حكما للأهلي و سموحة و وائل فرحان علي الفيديو و نتمني التوفيق للحكم و حكم تقنية الفار و تحقيق العدالة للفريقين"

ويواجه فريق الأهلي نظيره سموحة اليوم السبت في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

