هيثم فاروق : إصابة بيزيرا أربكت الزمالك..وإدارة مميزة من معتمد جمال

أعرب هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقال هيثم فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد، ومعتمد جمال أدار المباراة بشكل مميز للغاية وخاصة الشوط الأول وإصابة بيزيرا أربكت حسابات الفريق في الشوط الثاني".

وأضاف هيثم فاروق: "بطولة الكونفدرالية ستفيد الزمالك ماديًا ومعنويًا خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد الذي يعاني منها الفريق، وأشكر جماهير القلعة البيضاء على مساندتها للفريق في كل الظروف".

ونجح الزمالك في تحقيق انتصار مهم على مضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ملعب نيلسون مانديلا. وقدم الفريق الأبيض أداءً متوازنًا، حيث تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللقاء في فترات عديدة، واستغل الفرص المتاحة له بشكل مثالي، ليخرج بفوز غالٍ يعزز من موقفه في المنافسة.

بهذا الفوز، وضع الزمالك قدمًا في المباراة النهائية للبطولة، إذ تمنحه نتيجة الذهاب أفضلية واضحة قبل مواجهة العودة في القاهرة. ويكفي الفريق الأبيض التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف دون تسجيل المنافس، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، وهو ما يزيد من أهمية التحضير الجيد للمباراة المقبلة.