موقف الفريق على رجله.. سامي الشيشيني يوجه رسالة لـ جمهور الزمالك

حقق نادي الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما امس على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، عبر تصريحات إذاعية: "تواجد جمهور الزمالك في مباراة العودة هيفرق جدًا مع الفريق، لأنه بيرفع المعنويات وبيزود الروح القتالية عند اللاعبين".

وتابع: "جمهور الزمالك مبقاش رقم 12، ده بقى رقم 1، وهو اللي موقف الفريق على رجله".

وأضاف: “الجمهور كان دايمًا في ضهر الفريق، حتى وهو بيلعب بالناشئين، ومع تراجع النتائج، وكمان بعد الخروج من الكأس، فضلوا مساندين ومتمسكين بالفريق”.

واختتم: "أتمنى حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة العودة، خاصة إن الزمالك هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية".