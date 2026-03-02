سامي الشيشيني: “الزمالك زمالك”.. والعودة دائمًا للأقوياء

أشاد سامي الشيشيني، نجم نادي الزمالك السابق، بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على نادي بيراميدز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد.



وقال الشيشيني، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إنه كان يشعر بالضيق عندما يُقال إن بيراميدز أصبح بديلًا للزمالك، مؤكدًا أن الزمالك سيظل كيانًا كبيرًا لا يمكن تعويضه، حتى وإن مر بفترات تراجع.



وأضاف أن أي فريق قد يواجه ظروفًا صعبة أو أزمات تؤثر على مستواه، لكن الزمالك دائمًا ما ينجح في العودة بقوة، مشددًا على أن قيمة النادي الحقيقية تكمن في تاريخه الكبير وجماهيره ولاعبيه.