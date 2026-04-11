الدردير: أتمنى الأهلي يبقي مركز ثالث عشان يلحق الكونفدرالية

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على مباراة اليوم التي تجمع النادي الأهلي وسموحة في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: “صباح الخير عايز اقول كلمتين بتمني الأهلي يكسب النهاردة بصراحه لان ترتيبه في الجدول مش أحسن حاجة البطوله حرفيا بتبقى وحشة من غيره ودايما الأهلي منافس لينا أتمنى الأهلي يبقي مركز تالت عشان يلحق الكونفدرالية”.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سموحة اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وتنطلق المباراة اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت”.



ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.

في خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - محمود حسن تريزيجيه.

في خط الهجوم: حسين الشحات - أشرف بن شرقي - أحمد مصطفى زيزو.