الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رحل أول أيام العيد.. وفاة أستاذ جامعي يفجع القلوب بكفر الشيخ

الدكتور مصطفى الشيخ
محمود زيدان

سادت الأحزان أرجاء محافظة كفر الشيخ لوفاة الدكتور مصطفى الشيخ أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة كفر الشيخ أول أيام عيد الأضحى المبارك، تاركًا إرثًا كبيرًا من المؤلفات العلمية والمواقف الإنسانية النبيلة.

وعبر أهالي قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا عن حزنهم العميق لوفاة الدكتور مصطفى الشيخ، ابن القرية، والمشهود له بالمواقف الإنسانية النبيلة ودماثة الخلق والأدب الجم مع كل من عرفه وتعامل معه.

 وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ينعى الراحل خاصة طلابه، بعد أن وقع عليهم خبر وفاته كالصاعقة المدوية، مشيرين إلى أن الراحل كان يحظى بالتواضع والتفاني في العمل ومساعدة كل من يقصده بحب وتقدير. 

قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب السابق، بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، أنعى أستاذى فقيد العلم والتربية الذى وافته المنيه أول أيام عيد الأضحى الأستاذ الدكتور مصطفى الشيخ أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة كفر الشيخ الذي أفنى عمره في خدمة العلم وتربية الأجيال، وكان مثالًا للعالم الجليل والأستاذ الفاضل صاحب الخلق الكريم والعطاء الوفير.

مسيرة حافلة بالعطاء

وأضافت: لقد ترك أثرًا طيبًا في نفوس طلابه وزملائه، وستظل سيرته العطرة وعلمه النافع شاهدين على مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص. نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل علمه وعمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

ونعى الدكتور طارق عمارة، العميد الأسبق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، الراحل الدكتور مصطفى الشيخ: "إنا لله و إنا إليه راجعون"، البقاء والدوام لله وحده، ببالغ الحزن والأسى أنعى وفاة أخي الخلوق صديقي العزيز جاري الحبيب الأستاذ الدكتور مصطفى الشيخ أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم والتكنولوجيا بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ، النموذج المتميز خلقاً و علماً للأستاذ الجامعي بعد مسيرة علمية حافلة بالجهد والعطاء بحب وإخلاص.

وتابع: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، مع خالص عزائي ومواساتي لأسرته الكريمة ولأسرة كلية التربية و لجميع أهله وذويه و محبيه وربنا يلهمكم الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، تقدم الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور مصطفى الشيخ، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم والتكنولوجيا بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ، والذي وافته المنية، بعد مسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا للأستاذ الجامعي المتميز، بما عُرف عنه من إخلاص وتفانٍ في أداء رسالته العلمية والأكاديمية، وما قدمه من جهود بارزة في مجال المناهج وطرق التدريس، فضلًا عن دوره الإنساني المتميز وعلاقاته الطيبة مع الجميع، حيث كان مثالًا للعطاء والتعاون وخدمة زملائه وطلابه.

قامة علمية كبيرة

وأشار الدكتور يحيى زكريا عيد إلى أن جامعة كفر الشيخ فقدت برحيل الدكتور مصطفى الشيخ قامة علمية وأكاديمية لها إسهاماتها الواضحة في خدمة العملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن سيرته الطيبة وأثره العلمي والإنساني سيبقيان حاضرَين بين زملائه وطلابه ومحبيه.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ: “إننا إذ ننعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الدكتور مصطفى الشيخ، فإننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، وزملائه، وتلامذته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..“إنا لله وإنا إليه راجعون.”

