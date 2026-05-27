في أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مستشفى الحميات | صور

واصل الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ جولاته الميدانية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

أجرى وكيل الوزارة زيارة تفقدية إلى مستشفى حميات كفرالشيخ لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية والاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم حمدي مدير المستشفى، الدكتور محمد النجار مدير مكتب وكيل الوزارة، الدكتور محمد هراس مدير إدارة الصيدلة، الدكتور محمد يونس مدير إدارة الأسنان، الدكتورة عبير الرحماني مديرة إدارة الأشعة، الدكتور محمد فريد مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة، الدكتورة أريج طه مديرة إدارة العلاج الطبيعي، المهندس هاني مريد مدير إدارة الصيانة، محمود وجيه مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأشرف كمال مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وشملت الجولة الميدانية المرور على قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة آليات فرز وحجز الحالات الطارئة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع الحالات المترددة خلال أيام العيد، إلى جانب الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل صيدلية الطوارئ.

كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان لمتابعة استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف خلال عطلة العيد، بالإضافة إلى المرور على الأقسام الداخلية للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى المحجوزين بالمستشفى.

وتابع الدكتور محمد أبو السعد جاهزية قسم الأشعة وسير العمل بالمعمل، مؤكداً أهمية سرعة ودقة استخراج نتائج التحاليل والفحوصات الطبية على مدار الساعة، بما يساهم في سرعة التشخيص وتقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

وخلال الجولة، حرص وكيل الوزارة على التواصل المباشر مع المرضى والمترددين على المستشفى للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة، موجهاً بسرعة التعامل مع أي معوقات أو ملاحظات بما يحقق رضا المواطنين ويحسن جودة الرعاية الصحية.

كما شدّد على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الجودة ومكافحة العدوى، والانضباط الإداري، والالتزام بجداول النوبتجيات طوال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار الساعة.