تزامنًا مع عيد الأضحى.. استعدادات مكثفة بالمستشفيات الجامعية ببني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال فترة الاحتفالات بالعيد .

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم توجيه إدارات المستشفيات الجامعية برفع درجة الجاهزية بكافة الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة وغرف العمليات، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأطقم الطبية والتمريضية.

وأشار إلى تعزيز تواجد الأطباء في مختلف التخصصات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، فضلًا عن التنسيق المستمر بين إدارات المستشفيات وغرف العمليات المركزية لمتابعة أي مستجدات أولًا بأول.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، وتسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة بني سويف والمناطق المحيطة. موجهًا باستقبال جميع الحالات المرضية سواء للعلاج السريري أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ علي مدار الساعة.