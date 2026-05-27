محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة عمر بن عبد العزيز.. ويُهنئ الأهالي وقيادات المحافظة|صور

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على تهنئة أهالي وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك عقب أداء شعائر صلاة العيد بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ محمد بكري رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والإعلاميين.

وألقى خطبة العيد وكيل وزارة الأوقاف الدكتور سعيد حامد، فيما أمّ المصلين الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد، حيث تمت ترجمة خطبة صلاة العيد إلى لغة الإشارة بواسطة المترجم محمد حسين، ضمن تفعيل مبادرة المحافظة التي تُنفذ بالتعاون مع مديرية الأوقاف للتيسير على ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع.

وجرت شعائر الصلاة في أجواء من البهجة والفرحة، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة من جانب قوات الشرطة وإدارة المرور لتأمين الساحة وتنظيم الحركة المرورية بمحيطها.

وشهدت شعائر الصلاة مشاركة مجتمعية من عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني والشباب، الذين قاموا بتوزيع الشيكولاتة على الأطفال والمواطنين ابتهاجًا بتلك المناسبة المباركة.

وفي خطبة العيد، أكد وكيل وزارة الأوقاف أن يوم العيد هو يوم فرحة وسعادة وسرور، ويوم للعطاء الإنساني المرتبط بسيرة ومكانة الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي جعله الله قدوة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن سيدنا إبراهيم كان نموذجًا في البذل والعطاء والتضحية والإيثار والامتثال لأوامر الله تعالى.

يُذكر أن مديرية الأوقاف قد أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تخصيص 161 ساحة و322 إمامًا وخطيبًا لأداء صلاة العيد، موزعة على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للتيسير على المواطنين وضمان أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.