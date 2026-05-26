وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الواسطى المركزي ويهنئ الأطقم الطبية بعيد الأضحى المبارك

قام الدكتور هاني جميعة بزيارة ميدانية إلى مستشفى الواسطى المركزي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن جولاته المستمرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. فى حضور الدكتورة هبه حسن مدير المستشفى

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة، خاصة الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام تقديم الخدمة للمرضى دون أي معوقات. واستمع وكيل الوزارة إلى شكوى مرضى الغسيل الكلوي وتم التوجيه إلى مديرة المستشفى والصيدلى الأول بتوفير كافة الادويه والمستلزمات الطبيه الخاصة بترضى الغسيل الكلوي وخاصة حقن الأنيميا.

وقدم الدكتور هاني جميعة التهنئة للمرضى متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما هنأ الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهودهم المبذولة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى على مدار الساعة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى خلال فترة العيد، مع استمرار المتابعة الميدانية وربط المستشفى بغرفة العمليات بمديرية الصحة، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

وفي ختام الجولة، وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى والعاملين بها، مؤكدًا استمرار دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.