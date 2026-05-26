الإشراف العام
أخبار البلد

أهم أرقام الطوارئ والخدمات بعيد الأضحى 2026

محمد غالي

أنهت الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وإعلان حالة الطوارئ داخل المستشفيات، مع إيقاف الإجازات للأطقم الطبية وتوفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال أيام العيد.

كما شملت الاستعدادات تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، إلى جانب تجهيز المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع اللحوم، بالتزامن مع تنفيذ مبادرات لتخفيف الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

الإسعاف: 123
النجدة: 122
الحماية المدنية والمطافئ: 180
أعطال الكهرباء: 121
أعطال المياه: 125
طوارئ الغاز: 129 «تاون جاس» – 149 «جاسكو»

الصرف الصحي: 175
شرطة السياحة: 126
شرطة النقل والمواصلات: 145
جهاز حماية المستهلك: 19588
نجدة الطفل: 16000
شكاوى الاتصالات: 155
مباحث الإنترنت وجرائم المعلومات: 108
الطوارئ الصحية بوزارة الصحة: 137
الطب الوقائي: 105
إنقاذ المشردين: 16439
الأمن العام: 115

رفع كفاءة المجازر الحكومية بالقاهرة

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، أنهت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال موسم العيد.

وشملت أعمال التطوير إجراء صيانة شاملة لشبكات الكهرباء والسباكة والأرضيات داخل مجازر الآلي والسلام والممتاز وحلوان و15 مايو النصف آلي، بما يضمن استمرار التشغيل بكفاءة على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

إلغاء الإجازات وتفعيل غرف العمليات

وتضمنت خطة الاستعداد إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمجازر، من أطباء بيطريين وإداريين وعمال، إلى جانب دعم المجازر بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الأضاحي والمذبوحات خلال أيام العيد.

كما تم تفعيل غرف العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطري والإدارات الفرعية للعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مع تخصيص الأرقام 27426993 و27427053 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، بالإضافة إلى فاكس رقم 27427057.

حملات رقابية على الأسواق ومحال الجزارة

وشهدت الاستعدادات تنسيقا مكثفا بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من سلامة المعروض والحد من الذبح خارج المجازر ومواجهة الغش التجاري.

كما تم تقسيم أحياء القاهرة إلى قطاعات رقابية لتكثيف الحملات خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إلى جانب تنفيذ حملات لتعقيم وتطعيم الكلاب الحرة بالمناطق المحيطة بالمساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، حفاظا على سلامة المواطنين.

خدمات مجانية لذبح الأضاحي

وأكدت الجهات المختصة تقديم خدمات مجانية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية، تشمل الكشف البيطري على الحيوانات قبل الذبح، وفحص اللحوم بعد الذبح، مع توفير أماكن انتظار للسيارات لتسهيل حركة المواطنين.

تكليفات مشددة لضبط الأسواق

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على استمرار المرور الميداني على المجازر والأسواق للتأكد من جاهزيتها الكاملة، مع إحكام الرقابة على السلع واللحوم المعروضة للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب بالأسعار.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة عيد الأضحى للحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

أرقام الطوارئ بمحافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، أعلنت المحافظة عودة تشغيل الخطوط الأرضية لغرفة العمليات المركزية، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة والطوارئ.

وخصصت المحافظة الأرقام التالية لاستقبال البلاغات:

الخطوط الأرضية: 33465042 – 33465040
خدمة واتساب: 01016050453

كما خصصت شركة الصرف الصحي رقم واتساب 01221799777 لتلقي الشكاوى، فيما أتاحت شركة الكهرباء الرقمين 01050111995 و01552009226 لاستقبال بلاغات الأعطال والتواصل مع المواطنين خلال فترة العيد.

