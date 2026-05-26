أهم أرقام الطوارئ والخدمات بعيد الأضحى 2026

أنهت الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وإعلان حالة الطوارئ داخل المستشفيات، مع إيقاف الإجازات للأطقم الطبية وتوفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال أيام العيد.

كما شملت الاستعدادات تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، إلى جانب تجهيز المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع اللحوم، بالتزامن مع تنفيذ مبادرات لتخفيف الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

أهم أرقام الطوارئ والخدمات بعيد الاضحي 2026

أهم أرقام الطوارئ والخدمات بعيد الاضحي 2026

الإسعاف: 123

النجدة: 122

الحماية المدنية والمطافئ: 180

أعطال الكهرباء: 121

أعطال المياه: 125

طوارئ الغاز: 129 «تاون جاس» – 149 «جاسكو»

الصرف الصحي: 175

شرطة السياحة: 126

شرطة النقل والمواصلات: 145

جهاز حماية المستهلك: 19588

نجدة الطفل: 16000

شكاوى الاتصالات: 155

مباحث الإنترنت وجرائم المعلومات: 108

الطوارئ الصحية بوزارة الصحة: 137

الطب الوقائي: 105

إنقاذ المشردين: 16439

الأمن العام: 115

أهم أرقام الطوارئ والخدمات بعيد الاضحي 2026

رفع كفاءة المجازر الحكومية بالقاهرة

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، أنهت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال موسم العيد.

وشملت أعمال التطوير إجراء صيانة شاملة لشبكات الكهرباء والسباكة والأرضيات داخل مجازر الآلي والسلام والممتاز وحلوان و15 مايو النصف آلي، بما يضمن استمرار التشغيل بكفاءة على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

أهم أرقام الطوارئ والخدمات بعيد الاضحي 2026

إلغاء الإجازات وتفعيل غرف العمليات

وتضمنت خطة الاستعداد إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بالمجازر، من أطباء بيطريين وإداريين وعمال، إلى جانب دعم المجازر بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الأضاحي والمذبوحات خلال أيام العيد.

كما تم تفعيل غرف العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطري والإدارات الفرعية للعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مع تخصيص الأرقام 27426993 و27427053 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، بالإضافة إلى فاكس رقم 27427057.

حملات رقابية على الأسواق ومحال الجزارة

وشهدت الاستعدادات تنسيقا مكثفا بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من سلامة المعروض والحد من الذبح خارج المجازر ومواجهة الغش التجاري.

كما تم تقسيم أحياء القاهرة إلى قطاعات رقابية لتكثيف الحملات خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إلى جانب تنفيذ حملات لتعقيم وتطعيم الكلاب الحرة بالمناطق المحيطة بالمساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، حفاظا على سلامة المواطنين.

خدمات مجانية لذبح الأضاحي

وأكدت الجهات المختصة تقديم خدمات مجانية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية، تشمل الكشف البيطري على الحيوانات قبل الذبح، وفحص اللحوم بعد الذبح، مع توفير أماكن انتظار للسيارات لتسهيل حركة المواطنين.

تكليفات مشددة لضبط الأسواق

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على استمرار المرور الميداني على المجازر والأسواق للتأكد من جاهزيتها الكاملة، مع إحكام الرقابة على السلع واللحوم المعروضة للمواطنين، والتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب بالأسعار.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة عيد الأضحى للحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

أهم أرقام الطوارئ والخدمات بعيد الاضحي 2026

أرقام الطوارئ بمحافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، أعلنت المحافظة عودة تشغيل الخطوط الأرضية لغرفة العمليات المركزية، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة والطوارئ.

وخصصت المحافظة الأرقام التالية لاستقبال البلاغات:

الخطوط الأرضية: 33465042 – 33465040

خدمة واتساب: 01016050453

كما خصصت شركة الصرف الصحي رقم واتساب 01221799777 لتلقي الشكاوى، فيما أتاحت شركة الكهرباء الرقمين 01050111995 و01552009226 لاستقبال بلاغات الأعطال والتواصل مع المواطنين خلال فترة العيد.