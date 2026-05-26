أفكار جديدة.. ديكورات مبهجة لاستقبال عيد الأضحى بأقل التكاليف

مع اقتراب عيد الأضحى، تبدأ الكثير من الأسر في تجهيز المنزل لاستقبال الأهل والضيوف بأجواء مليئة بالبهجة والدفء، وتُعد الديكورات البسيطة والأنيقة من أهم التفاصيل التي تضيف روح العيد داخل البيت دون الحاجة إلى تكلفة كبيرة.

ويمكن الاعتماد على ألوان العيد المبهجة مثل الذهبي والأبيض والأخضر في تزيين ركن الضيافة أو السفرة، مع استخدام مفارش تحمل نقوشًا شرقية أو لمسات مستوحاة من الأجواء العربية. كما تضيف الفوانيس الصغيرة والشموع المعطرة لمسة دافئة تعكس أجواء الاحتفال.

وتعتبر الورود الطبيعية من أسهل وأجمل وسائل التزيين، خاصة عند تنسيقها داخل مزهريات زجاجية على الطاولة الرئيسية أو مدخل المنزل، إلى جانب توزيع المخدات الملونة في غرفة المعيشة لإضفاء إحساس بالراحة والبهجة.

كما يمكن تخصيص ركن بسيط للتصوير العائلي من خلال تعليق زينة العيد أو العبارات الترحيبية مثل “عيد سعيد” و”كل عام وأنتم بخير”، مع إضافة إضاءة خافتة تمنح المكان مظهرًا أنيقًا ومميزًا.

ولمحبي الديكورات العملية، يمكن الاستعانة بصواني التقديم الخشبية، والأطباق المزخرفة، وترتيب الحلويات والمكسرات بطريقة جذابة تجعل ضيافة العيد أكثر أناقة وتنظيمًا.

وتبقى البساطة والترتيب والنظافة من أهم عناصر الديكور الناجح، فالأجواء المريحة واللمسات الهادئة قادرة على صنع احتفال مميز يترك انطباعًا جميلًا لدى أفراد الأسرة والضيوف.