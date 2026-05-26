أفكار لتنسيق ضيافة عيد الأضحى بطريقة شيك وبسيطة

مع اقتراب عيد الأضحى، تبدأ ربات البيوت في تجهيز سفرة الضيافة لاستقبال الأهل والأصدقاء بطريقة أنيقة ومبهجة، خاصة أن العيد لا يقتصر فقط على الأكلات الرئيسية، بل تمتد الأجواء المميزة إلى طريقة تقديم الضيافة وترتيبها بشكل يعكس الذوق والاهتمام بالتفاصيل.

ويعد تنسيق ضيافة العيد من أكثر الأمور التي تضيف لمسة راقية داخل المنزل، ويمكن تحقيق ذلك بخطوات بسيطة دون تكلفة كبيرة، من خلال اختيار ألوان هادئة للمفرش وأطباق التقديم، مع توزيع الحلويات والتسالي بشكل منظم يمنح السفرة شكلاً جذابًا.

ويفضل الاعتماد على صواني تقديم موحدة، مع استخدام أكواب زجاجية أو فناجين قهوة بتصميم بسيط، إلى جانب وضع لمسات ديكورية خفيفة مثل الورود الطبيعية أو الشموع الصغيرة لإضفاء أجواء دافئة ومميزة.

كما يمكن تنسيق ركن خاص للمشروبات يضم العصائر الباردة، الشاي والقهوة، مع تقديم تسالي العيد مثل المكسرات، البسكويت، البيتي فور، والتمور في أطباق صغيرة متناسقة.

وينصح خبراء الإتيكيت بعدم المبالغة في عدد الأصناف على السفرة، حتى تبدو الضيافة مرتبة وأنيقة، مع الحرص على ترك مساحات فارغة تمنح الطاولة شكلاً أكثر راحة وتنظيمًا.

ويظل أهم ما يميز ضيافة عيد الأضحى هو البساطة والترحاب، فالأجواء العائلية ولمّة العيد هما العنصر الأجمل الذي يمنح البيت دفئه الحقيقي.