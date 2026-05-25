قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفات الكوافير .. قبل العيد ماسكات لتجميل بشرتك

ماسك
ماسك
ريهام قدري

مع اقتراب عيد الأضحى، تهتم الكثير من السيدات بالتحضير للمظهر الجمالي قبل الزيارات والعزومات، وتتصدر ماسكات العناية بالبشرة قائمة الخطوات السريعة التي تمنح نضارة وحيوية خلال أيام قليلة، خاصة مع الإرهاق والتعرض للحرارة أو الإجهاد اليومي.

ويؤكد خبراء التجميل أن العناية بالبشرة قبل العيد لا تحتاج إلى منتجات معقدة، بل يمكن الاعتماد على ماسكات طبيعية بسيطة تعيد للبشرة إشراقتها وتساعد على ترطيبها وتنقيتها في وقت قصير.

ماسكات طبيعية لنضارة سريعة

يأتي ماسك العسل والزبادي في مقدمة الوصفات الفعالة، حيث يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها ومنحها ملمسًا ناعمًا، خاصة للبشرة الجافة.

كما يُعد ماسك الخيار من أفضل الخيارات قبل المناسبات، لما له من تأثير مهدئ ومبرد للبشرة، ويساعد على تقليل الانتفاخات تحت العين.

ماسكات للتفتيح وتوحيد اللون

وتفضل كثير من السيدات ماسك النشا وماء الورد، الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل خفيف وإضفاء إشراقة سريعة قبل الخروج.

كما يمكن استخدام ماسك الكركم مع الزبادي، والذي يساعد على تقليل التصبغات وتنقية البشرة مع الاستخدام المنتظم.

ماسكات لتنقية البشرة الدهنية

أما أصحاب البشرة الدهنية، فينصحهم الخبراء بماسك الطمي أو الطين الطبيعي، الذي يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف المسام بعمق، ما يمنح مظهرًا أكثر صفاءً.

كما يمكن استخدام ماسك بياض البيض مع قطرات من الليمون لشد البشرة وتقليل اللمعان.

نصائح قبل تطبيق الماسكات

ويشدد خبراء الجلدية على أهمية تنظيف البشرة جيدًا قبل استخدام أي ماسك، مع اختبار الوصفة على جزء صغير من الجلد لتجنب الحساسية، إضافة إلى ترطيب البشرة بعد الانتهاء للحفاظ على النتيجة.

 فأن الانتظام في العناية حتى ولو لفترة قصيرة قبل العيد يمكن أن يحدث فرقًا واضحًا في نضارة البشرة ومظهرها العام، مما يمنح ثقة أكبر خلال الزيارات والمناسبات.

عيد الأضحى ماسكات العناية بالبشرة ماسكات عيد الاضحي عيد الاضحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

يوسف إبراهيم

يوسف إبراهيم: فضلت تمثيل مصر في الإسكواش على أمريكا وهدفي الأولمبياد

قائمة إسبانيا

إسبانيا تعلن قائمتها النهائية المشاركة في كأس العالم 2026

أحمد دويدار

أحمد دويدار: الأهلي لا يستحق المشاركة في الكونفدرالية هذا الموسم

بالصور

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد