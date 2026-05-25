وصفات الكوافير .. قبل العيد ماسكات لتجميل بشرتك

مع اقتراب عيد الأضحى، تهتم الكثير من السيدات بالتحضير للمظهر الجمالي قبل الزيارات والعزومات، وتتصدر ماسكات العناية بالبشرة قائمة الخطوات السريعة التي تمنح نضارة وحيوية خلال أيام قليلة، خاصة مع الإرهاق والتعرض للحرارة أو الإجهاد اليومي.

ويؤكد خبراء التجميل أن العناية بالبشرة قبل العيد لا تحتاج إلى منتجات معقدة، بل يمكن الاعتماد على ماسكات طبيعية بسيطة تعيد للبشرة إشراقتها وتساعد على ترطيبها وتنقيتها في وقت قصير.

ماسكات طبيعية لنضارة سريعة

يأتي ماسك العسل والزبادي في مقدمة الوصفات الفعالة، حيث يساعد على ترطيب البشرة وتهدئتها ومنحها ملمسًا ناعمًا، خاصة للبشرة الجافة.

كما يُعد ماسك الخيار من أفضل الخيارات قبل المناسبات، لما له من تأثير مهدئ ومبرد للبشرة، ويساعد على تقليل الانتفاخات تحت العين.

ماسكات للتفتيح وتوحيد اللون

وتفضل كثير من السيدات ماسك النشا وماء الورد، الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل خفيف وإضفاء إشراقة سريعة قبل الخروج.

كما يمكن استخدام ماسك الكركم مع الزبادي، والذي يساعد على تقليل التصبغات وتنقية البشرة مع الاستخدام المنتظم.

ماسكات لتنقية البشرة الدهنية

أما أصحاب البشرة الدهنية، فينصحهم الخبراء بماسك الطمي أو الطين الطبيعي، الذي يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف المسام بعمق، ما يمنح مظهرًا أكثر صفاءً.

كما يمكن استخدام ماسك بياض البيض مع قطرات من الليمون لشد البشرة وتقليل اللمعان.

نصائح قبل تطبيق الماسكات

ويشدد خبراء الجلدية على أهمية تنظيف البشرة جيدًا قبل استخدام أي ماسك، مع اختبار الوصفة على جزء صغير من الجلد لتجنب الحساسية، إضافة إلى ترطيب البشرة بعد الانتهاء للحفاظ على النتيجة.

فأن الانتظام في العناية حتى ولو لفترة قصيرة قبل العيد يمكن أن يحدث فرقًا واضحًا في نضارة البشرة ومظهرها العام، مما يمنح ثقة أكبر خلال الزيارات والمناسبات.