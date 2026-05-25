10 أفكار لتقديم لحوم الأضاحي بطرق مختلفة على سفرتك

اقترب عيد الأضحى، وتبحث الكثير من الأسر عن طرق متنوعة ومبتكرة لتقديم لحوم الأضاحي على السفرة، بعيدًا عن الأطباق التقليدية المعتادة، بما يضفي لمسة تجديد على مائدة العيد ويزيد من إقبال أفراد الأسرة والضيوف على تناول الطعام.

أفكار لتقديم لحوم الأضاحي على سفرتك

1- لحمة مشوية بتتبيلة مختلفة جربي تتبيلة الزبادي والليمون أو التوابل الهندية أو حتى الشواء على الفحم مع أعشاب زي الروزماري والزعتر.

2- طاجن اللحم بالخضار طماطم، بطاطس، جزر، وبصل في طاجن فخار يطلع طعم غني وشهي.

3- فتة اللحمة بالخل والثوم من الأطباق الأساسية في العيد، وممكن تتقدّم بشكل أنيق في أطباق فردية للضيوف.

4- كباب الحلة بالبصل المكرمل طعم تقليدي لكنه بيكون مميز جدًا لو اتعمل على نار هادية لفترة طويلة.

5- اللحم مع الأرز بالشعيرية تقديم بسيط لكن أنيق، وممكن يتزين بالمكسرات والزبيب.

6- صينية اللحم بالفرن مع صوص الطماطم أو صوص البشاميل الخفيف لإضافة طعم مختلف.

7- كفتة الأضاحي مشوية أو في الفرن مع صوص طحينة أو صوص زبادي بالثوم.

8- ورق العنب باللحم إضافة اللحم المفروم لورق العنب يدي طعم أغنى وأفخم.

9- ستيك اللحم بالثوم والزبدة طريقة سريعة وأنيقة لتقديم اللحم بشكل مطاعم.

10- شوربة العظام تتقدم كبداية للوجبة وبتفتح الشهية وبتفيد الهضم.