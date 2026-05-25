بعد نقص الترمس من الأسواق.. بدائل تسالي العيد على قد الإيد

مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الإقبال على شراء التسالي، اشتكى عدد من المواطنين من نقص الترمس في بعض الأسواق، إلى جانب ارتفاع أسعاره مقارنة بالأعوام الماضية، ما دفع كثيرين للبحث عن بدائل مناسبة لتقديمها خلال الزيارات والتجمعات العائلية في العيد.

يعد الترمس من أشهر تسالي العيد في البيوت المصرية، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هناك بدائل عديدة يمكن الاعتماد عليها، سواء من حيث الطعم أو القيمة الغذائية، مثل الحمص المحمص، والفول السوداني، والذرة المحمصة، إلى جانب اللب الأبيض ولب دوار الشمس.

كما يمكن تحضير سناكس منزلية بسيطة بتكلفة أقل، مثل الفيشار قليل الزيت، أو المكسرات المحمصة في المنزل، مع إضافة التوابل الخفيفة للحصول على مذاق مميز يناسب أجواء العيد.

وينصح مختصون بعدم الإفراط في تناول التسالي المالحة خلال أيام العيد، خاصة لمرضى الضغط واحتباس السوائل، مع ضرورة شرب كميات كافية من المياه، وتقديم بدائل صحية للأطفال بدلًا من السناكس المصنعة الغنية بالدهون والمواد الحافظة.