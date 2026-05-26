الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2026، بالتزامن مع استعدادات المحافظات لاستقبال المصلين خلال أيام العيد، حيث أعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من تجهيز الساحات والمساجد الكبرى المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ / 2026م، ضمن خطة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتنظيم أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة.

6847 ساحة لصلاة عيد الأضحى

وأكدت الوزارة تخصيص 6847 ساحة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المساجد الكبرى والجامعة، لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد، مع توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة ومسجد.

وجاءت محافظة الشرقية في صدارة المحافظات من حيث عدد الساحات المخصصة لصلاة العيد بإجمالي 833 ساحة، تلتها الجيزة بـ703 ساحات، ثم الإسكندرية بـ572 ساحة، والدقهلية بـ561 ساحة، والمنوفية بـ519 ساحة، والقليوبية بـ510 ساحات.

كما تم تخصيص 465 ساحة بمحافظة الغربية، و417 ساحة بكفر الشيخ، و409 ساحات بالقاهرة، و316 ساحة بالبحيرة، و230 ساحة بالمنيا، و213 ساحة بالفيوم، و209 ساحات بسوهاج، و182 ساحة بأسيوط، و161 ساحة ببني سويف.

أما في محافظات القناة وسيناء، فقد جرى تخصيص 103 ساحات بالإسماعيلية، و92 ساحة بدمياط، و50 ساحة بالسويس، و19 ساحة بشمال سيناء، و7 ساحات بجنوب سيناء، و11 ساحة ببورسعيد.

وفي محافظات الصعيد والحدود، خصصت الوزارة 75 ساحة بقنا، و65 ساحة بالأقصر، و53 ساحة بأسوان، و25 ساحة بالوادي الجديد، و14 ساحة بالبحر الأحمر، و30 ساحة بمطروح.

ساحات واماكن صلاة عيد الأضحى بالقاهرة

وأعلنت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، تجهيز أكثر من 410 ساحات ومساجد كبرى لأداء صلاة عيد الأضحى بمختلف الأحياء، مع تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى الساحات المخصصة للصلاة.

ومن أبرز المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها في القاهرة:

جامع عمرو بن العاص
مسجد الإمام الحسين
الجامع الأزهر
مسجد السلطان حسن
مسجد السيدة زينب
مسجد الصديق
مسجد النور
مسجد السلام
مسجد نوري خطاب

تعليمات تنظيم ساحات الصلاة

وشددت مديرية الأوقاف على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لصلاة العيد، والتي تتضمن تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم، وتنظيم مصليات السيدات بإشراف واعظات، إلى جانب منع أي ممارسات تعرقل حركة المصلين أو تخرج بالساحات عن الطابع الديني والتنظيمي للصلاة.

كما تم التأكيد على توفير مكبرات صوت مناسبة دون التسبب في أي إزعاج، مع الحفاظ على نظافة الساحات والمناطق المحيطة بها عقب انتهاء الصلاة.

ساحات واماكن صلاة العيد بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، أعلن أحمد الأنصاري تجهيز 705 ساحات ومساجد كبرى لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، مع رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات المعنية وتجهيز الطرق المؤدية إلى الساحات.

وأكد المحافظ توفير التجهيزات اللازمة داخل الساحات، بما يشمل مكبرات الصوت ومصليات السيدات، إلى جانب تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة.

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية وهيئة النظافة والتجميل بمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات، مع تفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طوارئ وضمان انتظام حركة المواطنين قبل وبعد الصلاة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الدولة على توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك بسهولة ويسر، مع الحفاظ على التنظيم والسلامة داخل الساحات والمساجد بمختلف المحافظات.

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

