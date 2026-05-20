محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية ساحات صلاة العيد و المنشآت الرياضية بالخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أمس، جاهزية عدد من المواقع لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك وذلك للاطمئنان على جاهزيتها والتأكد من توافر كافة الخدمات والتجهيزات اللازمة، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة.

وشملت الجولة متابعة تجهيز ساحة صلاة العيد بحديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الكفاءة بالحديقة لاستقبال الزائرين..

كما تفقدت الصالة المغطاة بالخارجة، ووجهت بتفعيل الأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية المقررة خلال إجازة العيد والعطلة الصيفية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومناسبة، والتشديد على تواجد مسئول إنقاذ بحمامات السباحة بكافة المنشآت الرياضية و المتنزهات، ورفع كفاءة وتشجير المدينة الشبابية.