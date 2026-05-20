إعلامي: خطة استثنائية لعملية تسليم درع الدوري من رابطة الأندية للجولة الأخيرة

قال الإعلامي جمال الغندور، إن رابطة الأندية اتفقت على تسليم الدرع داخل أرضية الملعب مباشرة للفريق الفائز بالبطولة عقب نهاية الجولة الأخيرة من مجموعة تحديد بطل الدوري اليوم الأربعاء.

وأضاف “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور، أن رابطة الأندية وضعت خطة تنظيمية خاصة لعملية تسليم الدرع، حيث سيتم تجهيز درع الدوري داخل الطائرة تتحرّك بين الملاعب التي ستستضيف مباريات الجولة الأخيرة، بحيث يكون جاهزًا للتسليم فور حسم هوية البطل بشكل رسمي في أي من الملاعب الثلاثة المُحددة: استاد القاهرة الدولي، أو استاد الدفاع الجوي، أو استاد برج العرب.

وفي حالة تتويج أي فريق ستتحرك الطائرة من مطار سفنكس وتهبط إلى ملعب من الملاعب الثلاثة.