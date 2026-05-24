هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول “حكم قضاء صلاة العيد لمن لم يتمكن من أدائها في وقتها بسبب السفر أو الانشغال”، موضحًا أن صلاة العيد من السنن المؤكدة التي لها وقت محدد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن وقت صلاة العيد يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة تقريبًا، ويمتد إلى ما قبل أذان الظهر بدقائق، وهو نفس وقت صلاة الضحى.

وأضاف أن من كان في سفر، مثل من يكون في القطار، ولم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها، ثم وصل قبل أذان الظهر؛ فله أن يصليها وتكون في هذه الحالة أداءً وليست قضاءً، لأنها لا تزال في وقتها المحدد شرعًا.

قضاء صلاة العيد

وأشار إلى أنه إذا خرج وقت الصلاة بدخول أذان الظهر، فإن بعض الفقهاء، وعلى رأسهم فقهاء الشافعية، أجازوا قضاء السنن المؤكدة، ومنها صلاة العيد، وبالتالي يجوز له أن يقضيها بعد الظهر ولا حرج عليه في ذلك.

وأكد أن صلاة العيد تُصلّى ركعتين بنفس هيئتها المعروفة، حيث تُكبَّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، مشيرًا إلى أنه يجوز أداؤها منفردًا دون خطبة، لأن الخطبة مرتبطة بالجماعة والإمام.