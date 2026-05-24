كارثة على إسرائيل.. تل أبيب ترتجف من اتفاق واشنطن وطهران وتعيد نشر قواتها بلبنان
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
قبل ما تحجز لـ"صعيد مصر".. ننشر المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: تخصيص6847 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

محمد شحتة

أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص (٦٨٤٧) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة العيد؛ حرصًا على التيسير على المواطنين، وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

وأنهت وزارة الأوقاف، استعداداتها المبكرة لصلاة العيد؛ حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة؛ بما يحقق السكينة والتنظيم، ويُيسِّر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

ضوابط صلاة العيد في الساحات

كما شددت وزارة الأوقاف، على عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة، وتهيئتها على أكمل صورة.
* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.
* فتح مخارج واضحة للطوارئ.
* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.
* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وتتابع مديريات الأوقاف بالمحافظات الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية، وإدخال البهجة على المواطنين في هذا اليوم العظيم.

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

