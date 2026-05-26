الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
احذر النحـ.ر في الشارع.. نصائح عاجلة للمواطنين خلال عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثف الحكومية جهودها واستعداداتها لضمان سير موسم الأضاحي بصورة آمنة ومنظمة، من خلال تعزيز الرقابة الصحية والبيئية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على الصحة العامة، والحد من الممارسات العشوائية، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل الأسواق والمجازر، بما يسهم في توفير بيئة آمنة خلال أيام العيد.

وأعلنت وزارة الزراعة فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين في مختلف المحافظات، مع توفير إشراف بيطري كامل على عمليات الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وجودتها.

 

وشددت الوزارة على منع الذبح في الشوارع لما يسببه من تلوث ومخاطر صحية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بالتزامن مع طرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال العيد.

وأعلنت وزارة الزراعة تنفيذ خطة متكاملة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتضمن فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب تكثيف الرقابة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، أن اللحوم المبردة والطازجة يتم توفيرها عبر منافذ وزارة التموين والشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مع استمرار عمليات الضخ والإمداد بشكل منتظم، موضحًا أنه تم إقامة 20 شادرًا في محافظات الجمهورية لتوفير الأضاحي، مشيرًا إلى أن المعروض يشمل رؤوس الخراف الضاني، وليس الجاموس الحي.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار اللحوم المطروحة بالمنافذ تقل بنحو 30% عن أسعار السوق الخارجي، حيث تتراوح الأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو، حسب نوع اللحوم المختلفة التي توفرها وزارة التموين، مشيرًا إلى أن هذه الكميات متوفرة بشكل مستمر داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين على مستوى الجمهورية، مع متابعة دورية من مديريات الطب البيطري لكل ما يتم عرضه في منافذ وزارة التموين والشركة القابضة.

وشدد على وجود حملات مشتركة مكثفة بين الطب البيطري ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، لضمان جودة اللحوم وتوفيرها بأسعار مخفضة، مع متابعة مستمرة للأسواق للاطمئنان على توافر اللحوم والأضاحي وأسعارها، مؤكدًا على أهمية متابعة تنفيذ قرار منع الذبح خارج المجازر والمذابح خلال فترة العيد، مع إتاحة الذبح داخل المجازر مجانًا خلال أيام العيد، في إطار تنظيم العملية وضمان السلامة العامة.

وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضمان تأمين احتياجات المواطنين وتنقية الأسواق من السلع غير المطابقة، مؤكدًا تخصيص الخط الساخن 16528 لتلقي أي شكاوى خاصة باللحوم والسلع.

كما أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة أعلنت عن فتح 497 مجزرًا حكوميًا بالمجان في جميع المحافظات بداية من غدٍ وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك، لتشجيع المواطنين على الذبح الآمن داخل المجازر المعتمدة بدلًا من الذبح العشوائي بالشوارع.

وقال خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن المجازر تعمل بكامل جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مع تواجد فرق بيطرية للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه سيكون هناك استمرار لحملات الرقابة على محال الجزارة والمنافذ الحكومية.

