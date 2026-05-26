وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة بنى عدى بمركز ناصر

أجرى الدكتور هاني جميعة جولة تفقدية داخل طب الأسرة ببنى عدى الصحية التابعة لمركز ناصر، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية بالزي الرسمي، مع الاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بشكل منتظم، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة تلبية احتياجات المترددين على الوحدة للحصول على الخدمات الطبية المختلفة، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مع التأكيد على حسن استقبال المواطنين وحسن التعامل معهم.

وخلال الجولة، استمع وكيل الوزارة إلى عرض من مدير الوحدة حول سير العمل، والذي تطرق إلى جهود الوحدة في دعم خدمات تنظيم الأسرة وتنمية الأسرة، والتوعية بأهمية استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية والحد من الزيادة السكانية، من خلال تقديم المشورة الطبية والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على الوحدة.

وشدد الدكتور هاني جميعة على أهمية استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة بشكل فعال داخل الوحدات الصحية، مع تكثيف حملات التوعية، وتوفير الوسائل المختلفة، بما يضمن رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

كما وجّه التهنئة للعاملين بالوحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بانضباطهم وتواجدهم بالزي الرسمي، واستمرارهم في العمل وتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.

وأكد على رفع كفاءة الخدمات داخل الوحدات الصحية، مع الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، واستمرار المتابعة الميدانية من مديرية الصحة لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفي ختام الجولة، وجّه وكيل الوزارة الشكر لإدارة الوحدة والعاملين بها، مؤكدًا استمرار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.