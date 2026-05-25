الرد على 300 شكوى أهلية في بني سويف .. وهذا تكليف المحافظ

في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، ترأس كامل علي غطاس السكرتير العام، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع"ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 23 مايو الجاري ، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 315 شكوى، تم الرد على 304، وجاري فحص 11 شكوى، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقي 53شكوى وتم الرد عليها بنسبة 100%

وقد أكد السكرتير العام الالتزام بتكليفات المحافظ "اللواء عبد الله عبد العزيز "بسرعة التعامل مع الشكاوى،التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، والقنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، و ضرورة الرد على جميع الشكاوى