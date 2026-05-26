بني سويف.. نجاح جراحة دقيقة لتثبيت الفقرات وتوسيع القناة العصبية بمستشفى الفشن

نجح الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي ببني سويف في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لتثبيت الفقرات القطنية وتوسيع القناة العصبية لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا، وذلك ضمن خدمات العلاج على نفقة الدولة.

وكانت المريضة تعاني من ضيق حاد بالقناة العصبية مصحوباً بتزحزح فقاري، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء توسيع كامل للقناة العصبية، وتثبيت الفقرات القطنية الرابعة والخامسة والعجزية الأولى.

ووجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي الذى أُجري الجراحة بنجاح بإشراف الدكتور محمد جمال عبد الكريم استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، وفريق التخدير الدكتور محمد الجيتاوي استشاري التخدير، ومعاونة شيماء فني التخدير، والفريق التمريضي: ممرضة العمليات آيات.

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن نجاح إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة داخل مستشفى الفشن المركزي يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، وحرص الدولة على توفير خدمات طبية متقدمة للمواطنين داخل المستشفيات الحكومية.

وأضاف أن مديرية الصحة تعمل بشكل مستمر على دعم الكوادر الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة بمختلف التخصصات، بما يخفف العبء عن المرضى ويوفر عليهم مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى، مؤكدًا أن جميع الفرق الطبية تبذل جهودًا كبيرة لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

جدير بالذكر أن العملية أُجريت بالكامل على نفقة الدولة دون تحميل المريضة أي أعباء مالية، وتم حجز المريضة بالقسم الداخلي للمتابعة، وتماثلت للشفاء تماماً ثم خرجت بصحة جيدة مع تحسن ملحوظ واستجابة سريعة في الطرفين السفليين.