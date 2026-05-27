محافظ بني سويف يشهد نحر الأضاحي لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،ذبح الأضاحي صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك 2026/1447،وذلك خلال زيارته لمجزر اهناسيا،والتى رافقه فيها:السيد"بلال حبش"نائب المحافظ،الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وبحضور النائب سيد الجزّار عضو مجلس النواب، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،أحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، الحاج محمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الخير، أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، ممدوح مُحرّم مدير مشروعات الأورمان ببني سويف.

وتابع المحافظ جانباً من أعمال ذبح الأضاحي بوحدات وصالات الذبح، والتي تتم تحت إشراف الطب البيطري، حيث يشهد" اليوم الأول" ذبح 55 رأساً بواقع( 45 من مؤسسة مصر الخير+ 10 من جميعة الأورمان) ، بجانب 14 رأس مقدمة من مؤسسة أولاد الخير برعاية من النائب إسماعيل موسى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس امناء المؤسسة ، ليتم توزيع لحومها على الأسر من الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك القرى وتحت إشراف إدارات ومكاتب التضامن .

من جهته أشار مدير مكتب مصر الخير ببني سويف أن خطة العمل تتضمن تنفيذ أعمال الذبح داخل مجزري بني سويف وإهناسيا خلال أيام التشريق، وفق برنامج زمني يغطى مراكز المحافظة، حيث يشهد " اليوم أول أيام العيد" أعمال الذبح بمركزي اهناسيا وبني سويف بإجمالي 45 رأسًا، وفي اليوم الثاني مراكز الواسطى وناصر وببا بإجمالي 51 رأسًا، بينما يتم في اليوم الثالث تنفيذ أعمال الذبح بمركزي الفشن وسمسطا بإجمالي 26 رأسًا، على أن يتم في اليوم الرابع استكمال ذبح صكوك الأضاحي بإجمالي 8 رؤوس، ليصل إجمالي المستهدف إلى 130 رأس أضحية.



فيما أوضح مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف أنه، بالتنسيق مع التضامن والطب البيطري،سيتم ذبح وتوزيع عدد 50 من العجول البلدية، على مدار أيام العيد لتوزيعها من خلال الجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة على الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل ، ووفق خطة توزيع رُوعي فيها الانتشار على مستوى المراكز وسيتم الذبح والتشفية والتقطيع والتعبئة بمجزر اهناسيا وسيتم التوزيع فى القرى والمراكز المزمع التوزيع بها بناءً على الخطة المُعدة والتي تتضمن ذبح 10 عجول في اليوم الأول، و12 رأساً في اليوم الثاني، و15 رأساً في اليوم الثالث، و13 رأساً في اليوم الرابع والأخير.

في حين أضاف الأستاذ محمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة أولاد الخير، أن المؤسسة تشارك في أعمال الذبح من خلال 14 رأس(7 عجول +7 خراف)، وذلك في إطار بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن ، والتي سيتم ذبجها تحت إشراف الطب البيطري ، والتوزيع بالتنسيق مع إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي، على المستفيدين من الفئات والأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة.