قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس مصر.. حريق ضخم يربك معسكر بلجيكا قبل كأس العالم
اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها
وكالة فارس: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران
تهديد للاستقرار الإقليمي.. كوريا الشمالية تدين تحالف أمريكا وأستراليا والهند واليابان
لأول مرة في تاريخه.. كريستال بالاس يحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي
عملية استهداف إسرائيلية جديدة في غزة.. إعلام عبري يكشف عن الهدف
في المساهمات التهديفية.. تقوق كاسح لمهاجمي الزمالك على الأهلي هذا الموسم
رئيس الصومال: نرفض أي وجود إسرائيلي على أراضينا
التعليم العالي تعلن عن منحة من المعهد الهندى للتكنولوجيا للعام الدراسى 2026-2027.. تفاصيل
كوريا الشمالية: لن نتخلى أبدا عن البرنامج النووي
بالأرقام.. خوان بيزيرا يتفوق على زيزو وتريزيجيه هذا الموسم
أجواء حماسية.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تؤدي صلاة عيد الأضحى بالمجمع الإسلامي الكبير.. وتشهد أعمال نحر الأضاحي بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

وسط أجواءٍ إيمانيةٍ مباركة
محافظ الوادي الجديد تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة

أدّت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، وسط حضورٍ كثيف من جموع المواطنين، وذلك بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الخارجة، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت ساحات الصلاة أجواءً من البهجة وتبادل التهاني بين المواطنين بمناسبة العيد، فيما حرصت المحافظ على مصافحة الأهالي  وتقديم التهنئة لهم ، معربةً عن خالص أمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية.

كما أضفت مشاركة الأطفال من مختلف الأعمار والتقاط الصور التذكارية مع الحضور أجواءً من البهجة والسرور، في مشهدٍ تقليدى عكس روح المحبة والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها أبناء المحافظة خلال المناسبات والأعياد المختلفة.

عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك..
محافظ الوادي الجديد تشهد أعمال نحر الأضاحي بمجزر الخارجة المطور

شهدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم ، أعمال نحر الأضاحي بمجزر الخارجة المطور  بمدينة الخارجة؛ وذلك عقب أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك ، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة المساعد ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الخارجة، والدكتور عصام الكومي ، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة ، إلى جانب عددٍ من القيادات التنفيذية والفرق البيطرية المختصة.

وحرصت المحافظ على متابعة انتظام سير العمل  والتأكيد على جاهزية خطوط التشغيل وتوافر الاشتراطات الصحية والوقائية المنظمة لأعمال الذبح بالمجزر ؛ مشيدة بجهود الفرق البيطرية في تنفيذ أعمال الكشف والفحص ، والتيسير على المواطنين، مؤكدةً استمرار المتابعة الميدانية لكافة المجازر بما يضمن الحفاظ على سلامة اللحوم وتقديم الخدمات بصورة حضارية ومنظمة طوال أيام العيد.

آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد الوادي الجديد

شهدت ساحات ومساجد محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، توافد آلاف المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرحة والبهجة، حيث علت تكبيرات العيد في مختلف المراكز والقرى، وحرص الأهالي على التواجد مبكرًا داخل الساحات المخصصة للصلاة.

وأكدت المحافظة الانتهاء من تجهيز 28 ساحة كبرى و230 مسجدًا على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مع تحديد إمام وخطيب لكل ساحة ومسجد لضمان انتظام أداء الشعائر الدينية.

وشهد مركز باريس لأول مرة تخصيص 3 ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل التكدسات، إلى جانب توزيع أماكن الصلاة جغرافيًا لتسهيل وصول الأهالي من مختلف القرى والمناطق التابعة للمركز.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن جميع الساحات تم تجهيزها بالكامل وفرشها ورفع كفاءة محيطها من حيث أعمال النظافة والتعقيم، مع توفير أماكن مناسبة لصلاة السيدات، بما يضمن تحقيق التنظيم الكامل وراحة المواطنين أثناء أداء الصلاة.

وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، من خلال تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات خلال أيام العيد.

كما وجهت بتوفير وسائل انتقال للمواطنين للوصول إلى ساحات الصلاة، خاصة بالمناطق البعيدة، فضلًا عن إعداد خطة لتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال عقب الصلاة، لإدخال أجواء البهجة والسرور على الأسر احتفالًا بالعيد.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية لاختيار أئمة معتمدين لجميع الساحات والمساجد، مع التأكيد على توحيد خطبة العيد بما يعزز قيم التسامح وصلة الرحم والتكافل الاجتماعي، ونشر أجواء المحبة والفرح بين المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد حاتم يؤدي مناسك الحج

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

ييس توروب

موقفه قانوني.. الشرط الجزائي يفاقم أزمة الأهلي وتوروب

ييس توروب

أيامه باتت معدودة.. كشف حساب توروب مع الأهلي

ابراهيم حسن

انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح

بكلمات عبد الحليم حافظ.. ليفربول يتغنى بمسيرة الملك المصري التاريخية

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب ملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الخميس

درع الدوري

مجموعة الهبوط.. موعد 7 مباريات في ختام الدوري والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

فيلم 7 dogs

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

صحة الشرقية

وكيل صحة الشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار فرق المبادرات وتنظيم الأسرة بالمساجد

بالصور

اكتشف علامات فساد اللحوم .. احذرها

اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم
اكتشف علامات فساد اللحوم

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..
طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..

نجاح كبير لفيلم 7 Dogs في افتتاح فرع سينما الشعب بالغردقة

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد
طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد