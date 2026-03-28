ضحك على الناس.. أحمد سليمان يعلق على بيان الأهلي

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الصادر عن نادي الأهلي بخصوص الإشراف على فريق الكرة مثير للدهشة ويحتاج إلى توضيح.

وقال سليمان في تصريحات لفضائية «إم بي سي مصر»: “اللي اتقال في البيان ده ضحك على الناس”.

وأشار إلى أن ما ورد في البيان القديم عن تولي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ ملف الإشراف على الكرة ليس بجديد، حيث أن كلاهما كان موجودًا منذ اليوم الأول بعد الانتخابات، وتم الإعلان عن دوره أكثر من مرة.

البيان القديم مقابل الواقع الجديد

وأوضح سليمان الفرق بين ما جاء في البيان وما يحدث على أرض الواقع، قائلاً: “اللي اتقال في البيان ده هو القديم، إنما الجديد هو رحيل لجنة التخطيط والتعاقدات وتغيير بعض الإداريين في النادي”.

وتابع: “التحركات الإدارية والقرارات الجديدة تشير إلى إعادة هيكلة شاملة داخل النادي، وهو ما يختلف تمامًا عن البيان الرسمي الذي لم يعكس تلك التغيرات”.

استمرار دور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ

أضاف سليمان: “ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ موجودين من أول يوم في ملف الكرة، وده اتقال أكتر من مرة، وبالتالي بيان النادي لم يضيف جديدًا سوى إعادة تكرار معلومات قديمة”.

وأشار إلى أن هذه الإشكالية ليست جديدة، حيث أن بعض البيانات الإعلامية غالبًا ما تأتي متأخرة عن الأحداث الحقيقية داخل الأندية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية والتخطيطية.

يمكن القول إن تصريحات أحمد سليمان جاءت لتوضيح حقيقة الأدوار الإدارية في الأهلي، مؤكدة أن منصور وعبد الحفيظ مستمران في الإشراف على فريق الكرة، وأن البيان الأخير لم يعكس التغييرات الجذرية التي حدثت بالفعل داخل النادي، بما في ذلك رحيل لجنة التخطيط والتعاقدات وتغيير الإداريين