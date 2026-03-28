شوبير : الأهلي يتمسك باستمرار كامويش داخل الفريق





أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضًا يقضي بإنهاء إعارة مهاجم الفريق، آيلتسين كامويش، وإعادته إلى ناديه الأصلي قبل نهاية الموسم.

إلا أن المدير الفني، ييس توروب، رفض هذا الطرح بشكل قاطع، متمسكًا ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى ختام منافسات الدوري.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كامويش قادمًا من نادي ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة، بهدف تدعيم الخط الهجومي. ورغم الآمال التي صاحبت الصفقة، لم يتمكن اللاعب من تقديم الأداء المنتظر منه، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية الاستغناء عنه مبكرًا.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه “الناظر” المذاع عبر قناة النهار، أن توروب أبلغ إدارة النادي بشكل واضح برغبته في استمرار اللاعب، مؤكدًا حاجته إليه خلال المباريات الست المتبقية في مسابقة الدوري. ويرى المدرب أن كامويش قد يكون له دور فني مهم في المرحلة الحاسمة من الموسم.

في المقابل، أبدت إدارة الأهلي تحفظها على قرار الإبقاء على اللاعب، مشيرة إلى أن مشاركته في مباراتين إضافيتين قد تُلزم النادي بتفعيل بند الاستمرار أو تحمل شروط تعاقدية معينة. وهو ما جعل الإدارة تتعامل بحذر مع مسألة الدفع به في المباريات المقبلة.

ورغم هذه التحفظات، شدد المدير الفني على قدرته في إدارة الموقف بما لا يضر بمصالح النادي، مؤكدًا ثقته في إمكانية الاستفادة من خدمات اللاعب خلال الفترة المتبقية. وبناءً على ذلك، استقر الرأي داخل الجهاز الفني على استمرار كامويش حتى نهاية الموسم، في انتظار ما ستسفر عنه مشاركاته القادمة



