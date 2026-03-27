عروض عالمية في الأهلي لإدارة الإسكاوتنج

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل الاهلي، تلقي ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عدة عروض من شركات عالمية لإدارة الإسكاوتنج في الأيام المقبلة.

وأفادت المصادر بأن ياسين منصور يفاضل بين عدة شركات عالمية من أجل تطوير الإسكاوتنج بعد دراسة كافة الأطروحات الخاصة بكل واحدة على حدة بما يلائم مصلحة النادي الأهلي .

كان مجلس إدارة النادي الأهلي وجه الشكر في اجتماعه الأخير إلى كل من إدارة التعاقدات وإدارة الإسكاوتنج ولجنة التخطيط للكرة، مع التأكيد على التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث على مدار السنوات الماضية.

كما تم التأكيد خلال الجلسة على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول خلال المرحلة النهائية من بطولة الدوري والإعلان عن بقية القرارات العاجلة خلال الجلسة المقبلة.