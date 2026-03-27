الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع أوروبي على ضم النجم المصري عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

عاد اسم عمر مرموش، ليبرز بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، في ظل صراع محتدم بين أندية كبرى على خدماته منها: “برشلونة وأتلتيكو مدريد” إلى جانب اهتمام إنجليزي من أستون فيلا وتوتنهام، إضافة إلى دخول فنربخشة على خط المفاوضات في محاولة اختبار موقف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صراع إسباني على مرموش

تُشير التقارير الإسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد يضع مرموش ضمن أبرز أهدافه في إطار إعادة هيكلة خط الهجوم خاصة مع احتمالية رحيل أنطوان غريزمان واهتمام برشلونة بالتعاقد مع جوليان ألفاريز ما قد يفتح الباب لتغييرات واسعة داخل الفريق المدريدي.

ويعجب المدرب دييجو سيميوني بمرموش ويصفه بالمهاجم المتكامل بفضل سرعته وذكائه التكتيكي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز قوة الفريق في الموسم المقبل مع إمكانية منحه دورًا أساسيًا.

في المقابل، يضع برشلونة اللاعب ضمن أولوياته لتدعيم خطه الأمامي، وفق رؤية مدربه هانز فليك معتبرًا مرموش خيارًا مناسبًا من الناحيتين الفنية والاقتصادية بقيمة سوقية تقارب 50 مليون يورو إضافة إلى مرونته التكتيكية وقدرته على الضغط العالي، بحسب صحيفة «سبورت».

موقف مانشستر سيتي ورغبة اللاعب

رغم الاهتمام المتزايد، يبدو أن مانشستر سيتي غير مستعد للتخلي عن مرموش بسهولة، إذ يعتبره جزءًا من مشروعه المستقبلي خاصة مع عدم وجود مؤشرات على عدم رضاه داخل الفريق.

 ومع ذلك، تظل سياسة النادي مرنة في حال وصول عرض مالي مناسب أو إبداء اللاعب رغبة واضحة في الرحيل بحثًا عن دقائق لعب أكبر.

من جانبه يفضل عمر مرموش الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم الاهتمام التركي من فنربخشة حيث يرتبط اسمه بخيارات مثل أستون فيلا وتوتنهام في خطوة قد تمنحه فرصة أكبر للمشاركة بانتظام.

مستقبل مفتوح أمام مرموش

بين تمسك مانشستر سيتي وطموح الأندية الأوروبية ورغبة اللاعب في تثبيت أقدامه كأساسي يبقى مستقبل عمر مرموش مفتوحًا على كل الاحتمالات في صيف مرشح لأن يكون حاسمًا في مسيرته الاحترافية.

