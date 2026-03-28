خطاب رسمي من نادي إسباني لطلب التعاقد مع لاعب الأهلي خالد محمود

نادي ليفانتي الإسباني
نادي ليفانتي الإسباني
رباب الهواري


توجّه نادي ليفانتي الإسباني بخطاب رسمي إلى إدارة النادي الأهلي، ممثلة في المدير الرياضي ورئيس قطاع الناشئين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الكروي واكتشاف المواهب الشابة الواعدة.


أوضح النادي الإسباني أن التواصل يأتي من خلال الشريك الرسمي له في مجال التسويق واكتشاف المواهب، والذي يعمل على متابعة اللاعبين الشباب حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف هذا التعاون إلى استقطاب اللاعبين المميزين في الفئة العمرية من 17 إلى 18 عامًا، ومنحهم فرصة تطوير مسيرتهم داخل الأندية الإسبانية.


أشار الخطاب إلى أن كشافي النادي تابعوا عن قرب أداء اللاعب خالد محمود، مهاجم فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2009، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية والبدنية. وتم التأكيد على أن اللاعب يمتلك مقومات مميزة، أبرزها الطول المناسب (186 سم)، وإجادته اللعب بكلتا القدمين، إضافة إلى قوته في الكرات الهوائية.


أبدى نادي ليفانتي إعجابه بإمكانات اللاعب، مؤكدًا أنه مؤهل للحصول على فرصة خوض فترة معايشة واختبار لمدة أسبوعين داخل النادي في إسبانيا. وخلال هذه الفترة، سيتم إجراء تقييم فني شامل لقدراته لتحديد مدى جاهزيته للانضمام بشكل رسمي.


اختتم الخطاب بالتأكيد على أنه في حال اجتياز اللاعب فترة الاختبار بنجاح، سيتم النظر في ضمه إلى صفوف النادي بما يتناسب مع مرحلته العمرية ونتائج التقييم. وأوضح أن هذه الخطوة قد تمثل بداية حقيقية لمسيرة احترافية واعدة في أحد الأندية الإسبانية المعروفة بتطوير المواهب الدولية

