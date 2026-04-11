قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول بالدوري الإسباني

كشف هانسي فليك مدرب فريق برشلونة، قائمة مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة لمباراة إسبانيول

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، إيدير ألير.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندور بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا، كورتيس، تشافي إسبارت.

الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس، روبيرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني باردجي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 76 نقطة، بفارق 6 نقاط عن وصافة ريال مدريد، فيما يملك إسبانيول 38 نقطة في المركز العاشر.

وتلعب المباراة في إطار لقاءات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدورى، وتنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً.