هانز فليك: مواجهة برشلونة مع إسبانيول صعبة ونسعى لتحقيق الفوز

كشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة، عن صعوبة مواجهة فريقه أمام إسبانيول ، المقرر إقامتها مساء السبت بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وقال فليك، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، لقاء الغد ديربي وله طابع خاص.

وواصل: هدفنا تحقيق الفوز على إسبانيول من أجل تعزيز صدارتنا لبطولة الدوري وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعن شكوى إدارة نادي برشلونة حكم مباراة أتلتيكو ، أكد:"بكل تأكيد ادعم إدارة النادي وأتمنى أن نحصل على حقنا بعد تعرضنا لظلم أمام الفريق المدريدي".