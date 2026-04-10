أصل الحكاية

هدية القرن.. هل يكتب لامين يامال فصلا جديدا من أسطورة برشلونة؟

أمينة الدسوقي

في ليلة ثقيلة على قلوب جماهير برشلونة، غادرت المدرجات بصمت بعد خسارة مؤلمة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، بدا المشهد وكأنه نهاية فصل حزين في موسم مضطرب.

لكن في زاوية الصورة، كان شاب في الثامنة عشرة من عمره يرفض الاستسلام، ويبحث عن بداية مختلفة للحكاية.

لامين يامال لم يتعامل مع الهزيمة باعتبارها أمرا واقعا، بل اعتبرها شرارة لتحدي أكبر.

أطلق لامين يامال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرا واضحا لأتلتيكو مدريد عقب ليلة محبطة في ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث أكد أن مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لا تزال بعيدة عن الحسم.

 لم يكن المنشور مجرد كلمات حماسية، بل رسالة ثقة لجماهير تنتظر بارقة أمل تعيد إليها روحا افتقدتها منذ سنوات.

على خطى نيمار الإلهام الذي لا يغيب

من يعرف أسلوب يامال يدرك جيدا أن نيمار جونيور يمثل مصدر إلهامه الأول البصمة البرازيلية واضحة في مراوغاته وجرأته وقدرته على كسر النسق الدفاعي ويستحضر كثيرون ليلة الثامن من مارس 2017، عندما قاد نيمار برشلونة إلى واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم أمام باريس سان جيرمان.

اليوم، يجد يامال نفسه في موقف مشابه فريق يعاني من الإرهاق والغيابات، ومنافس شرس يعرف جيدا كيف يُغلق المساحات ويقتل الإيقاع.

المتروبوليتانو اختبار الحلم الصعب

المهمة القادمة لن تكون سهلة فبرشلونة مطالب بالذهاب إلى ملعب أتلتيكو مدريد، أحد أصعب الملاعب الأوروبية، حيث يُحكم دييجو سيميوني قبضته التكتيكية بإتقان. في هذا الملعب، تتحول المباريات الإقصائية إلى معارك ذهنية وبدنية، تتطلب شجاعة استثنائية لكسر التوازن الدفاعي الصلب.

ورغم كل ذلك، يبدو أن الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك يراهن على موهبة يامال وقدرته على صناعة الفارق حين تضيق الحلول.

بين حماس السوشيال ميديا وضغط الواقع

تعرض يامال لانتقادات بعد منشوره الحماسي، واعتبر البعض أن الحلم بتسجيل ثلاثة أهداف في مدريد ضرب من المبالغة لكن كرة القدم كثيرًا ما عاشت على لحظات بدت مستحيلة قبل أن تتحول إلى واقع يخلده التاريخ فإذا نجح يامال في فك الشفرة الدفاعية لأتلتيكو، وصناعة الفارق بمهارته الفردية، فلن تكون مجرد عودة في النتيجة، بل لحظة إعلان عن ميلاد قائد جديد في برشلونة.

وعد الشاب وانتظار الجماهير

السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل يحول لامين يامال وعده إلى حقيقة في الملعب؟ وهل ينجح في استدعاء روح نيمار وإعادة كتابة سيناريو الريمونتادا بقدميه؟

جماهير برشلونة لا تنتظر مجرد فوز، بل تنتظر لحظة تاريخية تعيد إليها الإيمان بأن هذا الفريق، مهما تعثر، قادر دائمًا على صناعة المعجزات.

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

