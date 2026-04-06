تعليمات تكتيكية أم إحباط؟ كواليس غضب لامين يامال

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد لحظة حاسمة بعد أن سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز إلا أن الأنظار اتجهت نحو رد فعل النجم الشاب لامين يامال الذي غادر الملعب غاضبًا دون الاحتفال، في مشهد لفت الانتباه بعد صافرة النهاية.

فليك يعلق على الواقعة

حاول المدير الفني هانزي فليك تهدئة الأجواء بعد اللقاء مؤكدًا أن ما حدث يعد أمرًا طبيعيًا موضحًا أن يامال بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباراة عبر المراوغات والتحركات الهجومية لكنه لم ينجح في التسجيل وهو ما أدى إلى شعوره بالإحباط. وأضاف أن الأمور انتهت بشكل طبيعي داخل غرفة الملابس.

وأشارت تقارير صحفية، من بينها صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن غضب يامال قد لا يرتبط فقط بعدم التسجيل بل ربما يعود إلى كثرة التعليمات التكتيكية التي تلقاها خلال اللقاء.

ووفقًا للمصادر، فإن خوسيه رامون دي لا فوينتي المسؤول عن الكرات الثابتة قدم توجيهات مستمرة للاعب الشاب وهو ما قد يكون سببًا في زيادة الضغط الذهني عليه خلال الدقائق الأخيرة.

مشاعر مختلطة وضغط كبير

وغادر لامين يامال أرض الملعب برفقة الجهاز الفني وسط علامات واضحة من الاستياء في مشهد يعكس حجم الضغط البدني والذهني الذي يعيشه اللاعب في المباريات الكبرى.

ورغم الجدل الذي أثير حول الواقعة فإن ما حدث يعد رد فعل طبيعيا من لاعب شاب يسعى دائمًا للتأثير وتقديم أفضل ما لديه خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الفريق ورغبته المستمرة في تسجيل الأهداف وترك بصمته مع برشلونة.