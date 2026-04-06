الكشف عن سر مغادرة لامين يامال الملعب غاضبا بعد هدف فوز برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد حدثًا لافتًا تمثل في غياب احتفال النجم الشاب لامين يامال بعد هدف الفوز الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي، حيث غادر الملعب وهو يبدو عليه الغضب والإحباط.

حاول المدرب هانسي فليك تهدئة الموقف بعد اللقاء، مؤكدًا أن رد فعل يامال طبيعي تمامًا، وقال: "اللاعب بذل كل جهده خلال المباراة، حاول المراوغات والضغط الهجومي، لكنه لم يسجل، وهذا سبب شعوره بالإحباط"، مشددًا على أن الأمور عادت إلى طبيعتها داخل غرفة الملابس بعد المباراة.

وفقًا لتقارير صحيفة موندو ديبورتيفو، لم يكن إحباط اللاعب مرتبطًا بعدم التسجيل فقط، بل يعود أيضًا إلى كثافة التعليمات التكتيكية التي تلقاها أثناء المباراة.

وأوضحت المصادر أن خوسيه رامون دي لا فوينتي، مدرب حراس المرمى والمكلف بالكرات الثابتة، كان يقدم توجيهات مستمرة ليامال طوال اللقاء، ما أضاف عبئًا ذهنيًا كبيرًا على اللاعب الشاب.

وغادر يامال الملعب برفقة دي لا فوينتي، وهو يحمل على وجهه علامات الاستياء، ما يعكس مزيجًا من التعب البدني والضغط النفسي بعد مواجهة قوية ومتوترة.

ورغم هذه الواقعة، يرى الجهاز الفني أن تصرف اللاعب طبيعي بالنسبة لشاب يحاول فرض نفسه في صفوف الفريق والسعي باستمرار لتسجيل الأهداف مع برشلونة.