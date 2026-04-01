«أنا مش شايف فيكم حد» .. أحمد فتوح يتحدّى لامين يامال على انستجرام

شارك أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر والزمالك، صورة تجمعه بنجم منتخب إسبانيا لامين يامال، في المباراة التي جمعتهما ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وعلّق فتوح على الصورة: “أنا مش شايف فيكوا حد”.

وفرضت مباراة منتخب مصر ونظيره الإسباني، التعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «آر سي دي إي» معقل فريق إسبانيول بمدينة برشلونة.

حسام حسن أدار المباراة بكفاءة كبيرة وفرض أسلوبه على لويس ديل لا فوينتي بعد ن أجرى تغييراً وحيداً عن مباراة منتخب السعودية السابق حيث دفع بمهند لاشين كلاعب وسط مدافع أخر بجوار مروان عطية وأبقي محمود حسن "تريزيجيه" كورقة رابحة على مقاعد البدلاء وجاء التشكيل على النحو التالي:

مصطفى شوبير (23) – محمد هاني (3) – ياسر إبراهيم (2) – حمدي فتحي (14) – أحمد فتوح (13) – مروان عطية (19) – مهند لاشين (17) – إمام عاشور (8) – أحمد سيد "زيزو" (25) - إسلام عيسى (18) – عمر مرموش (22).

وعلى مقاعد البدلاء جلس: محمد الشناوي (1) - المهدي سليمان (16) - محمد علاء (26) - طارق علاء (24) - حسام عبد المجيد (4) - رامي ربيعة (5) - محمد عبد المنعم (6) - خالد صبحي (21) - أحمد نبيل "كوكا" (15) - محمود حسن "تريزيجيه" (7) - محمود صابر (27) - إبراهيم عادل (20) - هيثم حسن (12) - ناصر منسي (9) - مصطفى محمد (11).