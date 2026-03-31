مباراة مصر وإسبانيا .. أحمد فتوح المسئول الأول عن مراقبة لامين يامال

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على اختيار أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، ليكون المسئول الأول عن مراقبة لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، في المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: احمد فتوح هو الذي اختاره حسام حسن ليراقب يامين جمال في مباراة مصر واسبانيا مساء اليوم.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء أمام منتخب إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد المكثف للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

تنطلق مباراة مصر ضد إسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام في مدينة برشلونة، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المنتخب الوطني أمام أحد كبار أوروبا.

وتنقل مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت التي أعلنت نقل المباريات الودية للفراعنة استعدادا لكأس العالم.